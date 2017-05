Melania Trump i-a mulțumit Pamelei Anderson pentru haina de blană ecologică

Melania Trump, prima doamnă care a anunțat că nu va mai purta haine din blană naturală în semn de susținere a campaniilor pentru drepturile animalelor și lupta împotriva hainelor din blană naturală, i-a trimis o scurtă scrisoare Pamelei Anderson, scrie AOL.

Prima doamnă a Statelor Unite, care a anunțat că susține campaniile duse împotriva hainelor din blană naturală i-a mulțumit vedetei din Baywatch pentru implicarea în această luptă. Pamela Anderson a postat pe Twitter o fotografie cu scrisoarea primită de la Melania Trump.

”Dragă Pamela, apreciez foarte mult blana ecologică de la Only Me pe care mi-ai trimis-o. Îți sunt recunoscătoare pentru suportul oferită și pentru cuvintele de încurajare; au însemnat foarte mult. Împreună putem încuraja femeile să-și apere convingerile. Își mulțumesc pentru cuvintele frumoase și cadou. Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine și familia ta”, i-a transmis Melania Trump.

@flotus

Dear Melania,

Thank you for your sweet note.

It is heartwarming to see you

manage your position with such beauty and grace.

Pamela pic.twitter.com/h9mmdqxp0h

— Pamela Anderson (@pamfoundation) May 3, 2017