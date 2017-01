Mihaela Rădulescu a postat pe conturile ei de socializare, o imagine în care apare la brațul unui actor celebru de la Hollywood. Mai mult, fotografia este însoțită de o adevărată declarație de apreciere, ce l-ar face gelos, cu siguranță, pe orice bărbat, chiar și pe iubitul vedetei, Felix Baumgartner, sub privirile căruia s-a petrecut totul.

Vedeta Pro TV a participat în acest weekend la cea de-a 14-a gală a premiilor „Living Legends of Aviation”. Ea a avut o apariție spectaculoasă, făcându-și apariția într-o rochie roșie, lungă, ce i-a pus silueta perfectă în evidență. Mai mult, ea avut ocazia să-l cunoască la gală pe Harrison Ford, de care s-a declarat fascinată. „Un minunat actor, pilot și… bărbat! Mulțumesc pentru această oportunitate”, a scris Mihaela Radulescu la fotografia postată pe Instagram, în care apare lângă Harrison Ford.

Însă, Mihaela Rădulescu a revenit ulterior cu noi informații și pe facebook despre seara minunată pe care a petrecut-o în Los Angeles, la hotelul Beverly Hilton, unde a avut loc recent și gala de decernare a premiilor Globurile de Aur.

„Cronica unui weekend american – „Living legends of aviation”, la Beverly Hilton, LA. Astronauți, piloți de talie mondială, fabricanți și dealeri de aeronave, oameni pasionați de… tot ce zboară. Gala prezentată de John Travolta,… care e si pilot, a adus în aceeași încăpere în care a avut loc gala premiilor Golden Globes acum o săptămână, oameni frumoși, interesanți, celebri în toata lumea sau doar în lumea lor… Cred că mă număr și eu printre premianți, altfel nu știu cum să explic că am luat masa cu Felix Baumgartner în stânga și cu un alt pilot celebru în dreapta, Harrison Ford. Până la desert am revăzut toata seria „Indiana Jones” și alte 50 de filme cu acest imens actor”, a mai scris Mihaela.

Harrison Ford este un actor american, celebru în întreaga lume datorită rolurilor Han Solo din seria ”Războiul stelelor”, „Evadatul”și „Indiana Jones”.