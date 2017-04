A murit cântărețul Cuba Gooding, tatăl actorului Cuba Gooding Jr.

A murit Cuba Gooding. Cântărețul de soul Cuba Gooding, tatăl actorului Cuba Gooding Jr., a murit joi în Los Angeles, la 72 de ani.

Cuba Gooding a fost găsit fără suflare în mașina lui parcată pe Woodland Hills, un cartier din nord-estul Californiei.

Autoritățile încă nu au dezvăluit cauza decesului, deși, potrivit TMZ, ar fi putut fi cauzată de o supradoză.

Gooding s-a evidențiat prin timbrul vocii sale înalte și calde în trupa de soul The Main Ingredient, care a devenit cunoscută în anii 70 datorită mai ales șlagărului ‘Everybody Plays the Fool’. Deși nu a atins aceeași notorietate ca alături de trupa The Main Ingredient, artistul și-a lansat cariera solo în 1978 cu albumul ‘The First Cuba Gooding Album’.

Cuba Gooding Jr., câștigător de Oscar

Cântărețul era tatăl lui Cuba Gooding Jr., câștigător al premiului Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol secundar în filmul ‘Jerry Maguire’ (1996) și cunoscut de asemenea din filmul ‘Men of Honor’ (2000) și pentru participarea sa la serialul ‘American Crime Story: The People v. O.J. Simpson’.