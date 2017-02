O gafă la Oscar și internetul s-a umplut de glume: „Mi-aș fi dorit ca așa ceva să se întâmple la alegeri”

Finalul de pomină de la cea de-a 89-a ediție a galei de decernare a premiilor Oscar 2017 nu a rămas fără urmări, iar la scurt timp internetul s-a umplut de bancuri.

Ceremonia s-a încheiat cu o gafă fără precedent a prezentatorului Warren Beatty, care a anunțat greșit câștigătorul celui mai râvnit și important titlu al serii, „cel mai bun film” după ce a primit un plic greșit. Legendarul actor a spus că „La La Land” este marele câștigător, deși premiul îi revenea filmului „Moonlight”.

Cum aceasta nu este prima dată când o gafă asemănătoare are loc la un eveniment de o asemenea anvergură, pe contul de Twitter al Miss Univers a apărut mesajul: Oamenii voștri să îi sune pe oamenii noștri, știm ce e de făcut.

The @MissUniverse twitter tweets „Have your people call our people – we know what to do.” at the #Oscars following mishap. pic.twitter.com/KMCaAJA9bL

