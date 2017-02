Oscar 2017 | Ruth Negga – actrița născută în Etiopia care are o șansă la Oscar

Ruth Negga a fost nominalizată pentru prima oară la Premiile Oscar 2017, pentru rolul din lungmetrajul Loving. Actrița în vârstă de 35 de ani a jucat în numeroase filme, însă interpretarea ei din această peliculă i-a adus recunoașterea la nivel mondial.



Ruth Negga s-a născut în Addis Ababa, capitala Etiopiei, însă s-a mutat când era un copil în Irlanda, țară în care și-a început cariera de actriță. Ea a mărturisit că nu a vrut să urmeze aceeași carieră precum părinții ei, care lucrează în medicină.

“Mi-a plăcut ideea de a te costuma și interpreta”, a povestit actrița într-un interviu.

Ruth a jucat în mai multe seriale, printre care Love Is the Drug sau Love/Hate, iar apoi a ajuns pe marele ecran. A avut roluri în World War Z (2013) și Warcraft: The Beginning (2016). Interpretările ei au pregătit parcă terenul pentru rolul care avea să îi aducă recunoașterea pe plan internațional.

În Loving, Ruth joacă rolul unei femei care are o relație interasiață în Statele Unite, în perioada în care mariajele de acest fel erau interzise prin lege. Interpretarea ei din lungmetrajul a fost lăudată la Festivalul de Film de la Canne, acolo unde criticii au apreciat că Ruth Negga are o șansă la premiile Oscar, notează revista People.

Ea se va lupta la categoria „cea mai bună actriță în rol principal” cu Emma Stone, Natalie Portman, Meryl Streep, Ruth Negga. Natalie Portman, care interpretează rolul văduvei președintelui asasinat John F. Kennedy în „Jackie”, și Emma Stone („La La Land”), par să fie favorite la câștigarea premiului.

În ciuda aprecierilor care ar putea să o tranforme într-o vedetă de prim rang, Ruth recunoaște că nu a visat că va ajunge atât de departe. Totodată, ea consideră că viața la Hollywood poate fi lipsită de intimitate.

