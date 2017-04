Pepsi a retras de pe piață reclama în care apărea Kendall Jenner

Compania Pepsi a decis să retragă de pe piață reclama controversată în care apărea Kendall Jenner. Compania și-a cerut scuze modelului după ce a decis să nu mai difuzeze reclama criticată pe rețelele de socializare.

PepsiCo a decis, miercuri, după ce spotul publicitar a generat un val de ironii şi de critici pe reţelele de socializare să nu mai difuzeze reclama cu Kendall Jenner. În ciuda acestei decizii, reprezentanții Pepsi au susținut că toate criticile nu sunt fondate deoarece au încercat doar să transmită un mesaj global de unitate, pace și înțelegere. ”În mod clar, am ratat acest obiectiv şi ne cerem scuze pentru asta. Nu am dorit să tratăm cu lejeritate niciuna dintre chestiunile serioase. Am eliminat acest conţinut şi am stopat toate lansările sale viitoare”, a transmis compania.

Compania Pepsi a prezentat, de asemenea, scuze publice modelului Kendall Jenner.

Modelul Kendall Jenner a fost aspru criticată fiind acuzată că a atacat indirect mișcrea “Black Lives Matter”.

Kendal Jenner, criticată dur în urma unei reclame

În reclama realizată pentru Pepsi, Kendall Jenner părăsește platoul unde se realiza o ședință foto pentru a se alătura unui grup de tineri protestatari care militau pentru iubire și pace. Apoi, modelul îi oferă unui polițist o doză de Pepsi. Acesta răspunde cu un zâmbet, moment în care mulțimea începe să strige de bucurie.

Noua reclamă Pepsi a fost însă aspru criticată, deoarece unii dintre internauţi consideră că ea s-a inspirat dintr-o serie de proteste ce au avut loc de curând în Statele Unite faţă de brutalităţile comise de poliţişti asupra persoanelor de culoare din America.

De asemenea, reclama a fost criticată pentru faptul că prezintă ”un supermodel privilegiat şi alb”, Kendall fiind în topul celor mai bine plătite modele din lume, în calitate de pacificator între activiştii pentru drepturi civile şi poliţie.