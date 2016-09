Primele imagini din filmul Fifty Shades Darker | VIDEO

Jamie Dornan și Dakota Johnson se vor întoarce în curând pe marile ecrane pentru rolul lui Christian Grey, respectiv al Anastasiei Steele. Continuarea filmului Fifty Shades of Grey se va numi Fifty Shades Darker și va fi lansată oficial pe 10 februarie 2017.

Primele imagini din Fifty Shades Darker au apărut în trailerul ce a fost lansat de curând și care anunță o peliculă cu o intrigă și mai interesantă, dar și învăluită în mister.

Filmul va avea în distribuție un nume greu al industriei cinematografice: Kim Basinger. Actrița în vârstă de 62 de ani a fost cooptată în distribuția următoarei părți din mult așteptata producție ”Fifty Shades of Grey”. Așa cum era de așteptat, blonda va intra în pielea personajului Elena Lincoln, partenera de afaceri a lui Christian Grey și femeia dominatoare care l-a făcut pe acesta să se familiarizeze cu practicile S&M.

Dakota Johnson (26 de ani), fiica lui Melanie Griffith și a lui Don Johnson, deși a jucat în mai multe filme celebre de la Hollywood, a devenit celebră abia după apariția în „Fifty Shades of Grey”, unde joacă rolul studentei virgine care se îndragostește iremediabil și devine iubita submisivă a irezistibilului Christian Grey.

Bazat pe romanul vândut în peste 100 de milioane de exemplare traduse în peste 52 de limbi, inclusiv în română, scris de E L James, CINCIZECI DE UMBRE ALE LUI GREY se pare că a fost cadoul preferat de îndrăgostiții din România de Valentine’s Day 2015 și probabil va fi și în februarie 2017, atunci când Fifty Shades Darker va fi lansat.. Christian Grey și Anastasia Steele, cuplul care a înflăcărat imaginația a peste 100 de milioane de cititori din toată lumea, prinde viață în interpretările lui Jamie Dornan și Dakota Johnson în ecranizarea romanului-fenomen cu același titlu.

Coloana sonoră a filmului este semnat de unul din “greii” de la Hollywood, Danny Elfman, cel care a compus teme muzicale care au făcut istorie, precum cea a serialelor-cult Desperate Housewives și The Simpsons. Albumul cu muzica filmului conține 16 piese, o parte aparținând unor clasici precum Frank Sinatra (“Witchcraft”), The Rolling Stones (“Beast of Burden”) sau Annie Lennox (“I Put a Spell on You (Fifty Shades of Grey)”), dar și piese noi ale unor staruri de azi, precum Ellie Goulding (“Love Me Like You Do”), Sia (“Salted Wound”), Skylar Grey (“I Know You”), Jessie Ware (“Meet Me in the Middle”), Laura Welsh (“Undiscovered”), Vaults (“One Last Night”), AWOLNATION (“I’m on Fire”) și două piese noi ale trupei The Weeknd (“Where You Belong” și “Earned It (Fifty Shades of Grey)”).

Cartea are un stil foarte vizual, dar problema cea mai delicată a fost găsirea celui mai potrivit mod cinematografic pentru a transpune gândurile Anei, care are o serie de monologuri interioare în roman. Dar, pentru că regizoarea, Sam Taylor-Johnson, e și cineastă, și fotografă, și artist vizual, a reușit să sesizeze și să integreze în imagini și în poveste elementele simbolice din carte: cravata, mașinile, Camera Roșie, cele care îl definesc pe Christian așa cum e el. Universul său a fost populat în film cu lucruri care vorbesc despre el și despre eleganța stilului său, nu doar aruncate pur și simplu în decor.

Cât despre natura explicit sexuală a cărții, regizoarea a ales să o includă în film astfel încât să confere poveștii cinematografice onestitate și semnificație, totul transpus frumos, elegant, cu stil.