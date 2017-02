Recent, în pauza Super Bowl, unul dintre cele mai urmărite eveniemente din SUA, a fost s-a lansat trailerul filmului Fast and Furious 8 şi difuzat pe ecranele de pe stadion. Clipul a fost postat şi de actorul Dwayne Johnson pe pagina sa de Facebook. Filmul Fast and Furious 8 va avea premiera în România, pe data de 21 aprilie 2017.

După Fast and Furious 7, unul din filmele care au ajuns cel mai rapid la 1 miliard de dolari încasări internaționale, și cel de-al șaselea titlu cu cele mai mari încasări din istorie, vine cel mai nou capitol din cea mai populară și mai îndrăgită serie din toate timpurile: Fast and Furious 8. De curând s-a lansat trailerul filmului Fast and Furious 8 și se știe deja și o frântură din poveste.

S-a lansat trailerul filmului Fast and Furious 8

Acum, Dom și Lett sunt în luna de miere, Brian și Mia s-au retras din acțiune, iar restul echipei a fost exonerată de orice vină. Cu toții par să ducă o viață cât de cât normală, scrie cinemagia.ro. Dar, când o femeie misterioasă (Charlize Theron), îl seduce pe Dom să intre în lumea interlopă, acesta pare că nu mai are scăpare, și, când acesta ajunge să-i trădeze pe cei care îi erau cei mai apropiați, cu toții vor fi supuși unor încercări cum nu și-au imaginat vreodată.

De pe plajele din Cuba, trecând prin străzile din New York, și ajungând tocmai pe tărâmurile înghețate ale Mării Barenț, echipa noastră de elită va traversa tot globul pentru a opri un anarhist în planurile sale de a dezlănțui haosul asupra întregii lumi, dar și pentru a-l aduce înapoi acasă pe cel care i-a făcut să devină o familie.

În Fast and Furious 8, lui Vin Diesel i se alătură o distribuție formată din Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky și Kurt Russell. Alături de nou-venita Charlize Theron îi vom regăsi pe Scott Eastwood și pe multipremiata cu Oscar, Helen Mirren. Filmul e regizat de F. Gary Gray (Straight Outta Compton), și produs de Neal H. Moritz, Michael Fottrell și Vin Diesel.

Fast and Furious 8, primul fără Paul Walker

Fast and Furious 7 a fost ultimul film cu Paul Walker, care a murit într-un accident de mașină. Pelicula a fost terminată cu ajutorul fraților actorului, care îi seamănă mult. ”Vom face cel mai bun film pe care l-ați văzut vreodată”, a spus Vin Diesel la convenția CinemaCon din Las Vegas. Filmul urmează să fie lansat în aprilie 2017.

Paul Walker s-a stins pe 30 noiembrie 2013, la 40 de ani, într-un teribil accident de maşină petrecut în California, SUA.