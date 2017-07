Actorul și dramaturgul Sam Shepard a murit la 73 de ani

Celebrul dramaturg avangardist și actor nominalizat la Oscar, Sam Shepard a murit joi la domiciliul sau din Kentucky. Avea 73 de ani, scrie The New York Times.

Un purtător de cuvânt al familiei Shepard a declarat că decesul a fost cauzat de complicații ale sclerozei laterale amiotrofice, sau boala Lou Gehrig, de care actorul suferea de mai mult timp.

Unul dintre cei mai importanți și influenți scriitori ai mișcării Off Broadway, Shepard a capturat și a catalogat părțile întunecate ale vieții de familie americane în piesele „Buried Child”, care a câștigat premiul Pulitzer în 1979 pentru drama, și “Curse of the Starving Class” și “A Lie of the Mind”.

El a fost considerat unul dintre cele mai originale voci ale generației sale, câștigând laude de la critici pentru portretele pe care le făcea soților, fraților și iubiților care se confruntau cu probleme de identitate, eșec și natura trecătoare a visului american. A fost nominalizat pentru alte două premii Pulitzer, pentru „True West” și „Fool for Love”, care au primit ambele producții pe Broadway.

Sam Shepard a fost, de asemenea, un actor realizat, nominalizat la Premiul Oscar pentru rolul secundar din „The Right Stuff”. Cea mai recentă lucrare a lui a fost în emisiunea Netflix „Bloodline”, unde a apărut ca personajul lui Robert Rayburn. A apărut, de asemenea, pe scenele din New York, câștigând recenzii foarte bune pentru rolul său din producția a „A Number” al lui Caryl Churchill în 2004.

Lucrând la repere Off Broadway, cum ar fi La MaMa și Caffe Cino, domnul Shepard a primit imediat recunoștință critică pentru a se angaja în cariera sa, câștigând Premiile Obie pentru „Chicago” și „Mama lui Icarus” în 1965, apoi „Crucea Roșie” „În 1966. El ar câștiga încă șapte.

El le-a supraviețuit de copiii săi – Jesse, Hannah și Walker Shepard – și surorilor sale, Sandy și Roxanne Rogers.