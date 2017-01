Celebra actriță Uma Thurman trece prin clipe cumplite. După ce l-a cunoscut pe afaceristul Arpad Busson, a crezut că și-a găsit sufletul pereche. Cei doi s-au logodit, însă în loc să meargă la altar, s-au despărțit, iar acum au ajuns la tribunal cu mare scandal, unde fiecare luptă pentru custodia fiice lor, Luna, în vârstă de patru ani.

Relaţia celor doi a început în vara anului 2007. Un an mai târziu, Arpad Busson, un om de afaceri francez care trăieşte la Londra şi, totodată, fostul logodnic al modelului australian Elle Macpherson, a cerut-o în căsătorie pe Uma Thurman şi i-a oferit un inel de logodnă.

După o scurtă despărţire în 2009, când aceasta i-a înapoiat inelul de logodnă omului de afaceri, cei doi au hotărât să se împace. Astfel, în 2012 s-au logodit din nou, însă doi ani mai târziu s-au despărţit iar. De altfel, de aproape doi ani ei se ceartă pe custodia fiicei lor, Altalune ‘Luna’ Florence, în vârstă de patru ani.

Ultima înfățisare a celor doi la tribunal, ce a avut loc, joi dimineață, la Curtea Supremă din Manhattan, a șocat însă pe toată lumea și a devenit subiectul preferat al tabloidelor din SUA și Marea Britanie. Uma și fostul ei logodnic au ajuns să-și facă acuzații grave.

Arpad Busson a spus în fața judecătorilor că actrița suferă de boli mintale serioase și că amestecă, fără nici o ezitare, medicamentele de depresie, anorexie și insomnie, cu alcool.

Fostul ei logodnic, dependent de prostituate

Actrița a negat acuzațiile, răspunzând avocațiilor că nu suferă de nici o problemă psihică, ci doar de sindromul ADHD, tulburarea hiperkinetică cu deficit de atenție,care însă nu-i afectează abilitatea de a funcționa, refuzând să vorbească despre problemele ei cu alcool.

Uma nu s-a lăsat nici ea mai prejos și a dezvăluit în fața instanței că soțul ei i-a mărurisit că este dependent de prostituate, că a dat bani ca să-și cumpere diploma de bacalaureat și că și-a amenințat fosta parteneră de viață, Elle Macpherson, cu care are doi copii.

Însă, Arpad a negat acuzațiile, precizând însă că într-adevăr i-a spus fostei sale iubite că a plătit pe cineva pentru a-i obține diploma de bacalaureat. El a mai mărturisit că i-a ordonat fostei partenerede viață, lui Elle Macpherson, să-i spună tot ce a vorbit cu Uma după despărțirea lor. „Uma are multe ostilități împotriva mea și eu am muncit din greu să am o relație normală cu mama celor doi băieți ai mei după o perioadă dificilă. Nu am vrut ca ea (n.r.-Uma) să ne strice relația”, a spus Arpad.

De asemenea, afacerisutl a acuzat-o pe actriță de neglijență. Thurman „a omis” să îi spună că fiica lor s-a rănit la un ochi și a avut nevoie de cusături, după ce a lăsat-o într-un weekend în grija dădacelor, în noiembrie 2005, în timp ce Uma se bucura de câteva zile de plajă, alături de iubitul ei, Andres Balazs, iar pe el nici măcar nu îl lăsa să-și vadă fiica, interzicându-i în mod repetat dreptul la vizită.