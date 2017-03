Scarlett Johansson și Chris Evans, cel mai nou cuplu de la Hollywood?

Scarlett Johansson nici nu a anunțat bine că divorțează și deja a fost surprinsă alături de un alt bărbat. Publicațiile de peste Ocean susțin că actrița ar fi început în mare secret o relație cu starul din „Captain America”, Chris Evans, care a ieșit, de asemenea, recent dintr-o relație.

Zvonurile privind relația celor doi au început după ce la gala de deernare a premiilor Oscar, Scarlett și Chris au stat împreună întreaga ceremonie, unul lângă celălalt, și nu s-au pierdut deloc din ochi.

Scarlett Johansson and Chris Evans are seated together #Oscars pic.twitter.com/8JTPTqHxrO — Black Widow Movie (@BlackWidow_Film) 27 februarie 2017

Mai mult, apropiații acestora susțin că pe cei doi îi leagă o lungă prietenie, care nu ar fi exclus să se fi transformat într-o relație de iubire.

Chris a anunțat la începutul lunii februarie că s-a despărțit de iubita lui, Jenny Slate, cu care a avut o relație de aproape un an. Evans și Slate s-au cunoscut în octombrie 2015 pe platourile de filmare de la ”Gifted”, iar în iunie 2016 au apărut împreună în public la premiera de la New York a peliculei ”The Secret Life of Pets”, însă cei doi au decis să se despartă din cauza agendelor mult prea încărcate, luând decizia să rămână doar prieteni.

Pe de altă parte, Scarlett a anunțat în luna ianuarie că ea și soțul ei, jurnalistul francez Romain Dauriac, au decis să divorțeze, după doar doi ani de mariaj. Recent, ea a dezvăluit și motivul pentru care a luat această decizie, spunând că nu este de acord cu monogamia și că trebuie să depui mult prea muncă într-o căsnicie ca aceasta să funcționeze.