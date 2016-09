Scriitorul William Patrick Kinsella a murit

Scriitorul canadian William Patrick ”Bill” Kinsella a murit, la vârsta de 81 de ani.

William Patrick Kinsella s-a născut la 25 mai 1935, la Edmonton, în provincia canadiană Alberta. Cu toate că a început să scrie încă din copilărie, a urmat cursuri de literatură începând cu anul 1970, la Universitatea din Victoria, luându-și licența în 1974. Ulterior, a urmat cursurile unui master în Arte, la Universitatea din Iowa. Înainte de a deveni un scriitor profesionist, a fost profesor de engleză la Universitatea Calgary, potrivit Agerpres.

William Patrick Kinsella a devenit celebru în 1982, cu romanul ”Shoeless Joe”, despre un fermier din statul american Iowa, care construiește un teren de baseball la ferma sa, pentru a-l atrage pe eroul său, Shoeless Joe Jackson. Romanul a fost adaptat în 1989 în filmul de succes ”Field of Dreams”, în regia lui Phil Alden Robinson, avându-i în distribuție, printre alții, pe Kevin Costner, Amy Madigan, Gaby Hoffmann și James Earl Jones.

Pe lângă ”Shoeless Joe”, roman romantic, în care îmbină elemente de realism magic cu baseball, Bill Kinsella a mai scris și alte romane de ficțiune ce se înscriu în același gen literar, cum ar fi ”The Iowa Baseball Confederacy”, ”Magic Time”, ”If Wishes Were Horses” și ”Butterfly Winter”.

Bill Kinsella a semnat și o colecție impresionantă de povestiri din lumea baseball-ului, dar și povestiri despre comunitatea Hobbema și două mărturii exuberante, de ficțiune, despre viața din perioada Marii Crize Economice de dinaintea celui de-al Doilea Război Mondial, cunoscută sub denumirea de The Great Depression (”Box Socials” și ”The Winter Helen Dropped By”). ”Lieberman in Love”, o povestire cuprinsă în volumul ”Red Wolf, Red Wolf”, a fost ecranizată, filmul fiind distins cu premiul Oscar, în 1996, la categoria Best Live Action Short Film.

Kinsella a mai scris două volume de poezie, trei piese ce abordează tema baseball-ului și câteva lucrări de non-ficțiune, dintre care una dedicată carierei jucătorului profesionist de baseball, Ichiro Suzuki, publicată doar în japoneză, și o biografie a pictorului Allan Sapp, Bill Kinsella fiind un mare admirator și colecționar al operelor sale.

Romanul care i-a adus celebritatea, ”Shoeless Joe”, a fost premiat cu numeroase distincții, printre care Canadian Authors Association Prize, Alberta Achievement Award, Books in Canada First Novel Award și Houghton Mifflin Literary Fellowship. Bill Kinsella a mai fost distins cu Leacock Award în 1987, iar în 1993 a fost ridicat la rangul de Ofițer al Ordinului Canadei. În 2005, a primit Ordinul provinciei British Columbia, iar în 2009, a fost recompensat cu Premiul George Woodcock pentru întreaga activitate.

Ultima sa carte de ficțiune, ”Russian Dolls”, urmează să apară în librării în anul 2017.