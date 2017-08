Selena Gomez și Elle Fanning într-un film de Woody Allen

Selena Gomez și Elle Fanning vor fi alături de Timothée Chalamet satarurile următorului film realizat de celebrul regizor Woody Allen, anunță Variety.

Încă nu a fost anunțat numele viitorului film pe care regizorul îl va realiza, dar se cunosc actorii care vor ține capul de afiș și faptul că va fi produs de Amazon, compania care a mai lucrat cu Allen la „Cafe Society” și „Wonder Wheel”. De asemenea, a distribuit prima piesă a filmului în televiziune, „Criza în șase scene”, o diversiune în lumea ecranului mic, care nu a fost bine primită de critici.

Se așteaptă ca noul film să fie un succes atât din prisma regizorului cât și a celor trei nume care vor ține capul de afiș. Chalamet, care este considerat deja un favorit pentur a se înscrie în cura pentru Oscarul de anul viitor pentru rolul din „Call My By Your Name”, și care urmează să fie lansat în toamnă, Fanning, care a putut fi văzută recent în „The Beguiled” și, bine-înțeles, Selena Gomez, fostă stea Disney Channel, care are o carieră în muzică.

Până să realizeze noul său film, Allen va trebui să treacă testul criticilor cu ”Wonder Wheel”, care va fi lansat în octombrie și va ajunge în cinematografe în decembrie. În această peliculă vor putea fi văzuți Kate Winslet, Justin Timberlake și James Belushi.

Woody Allen este câștigătorul a patru premii Oscar pentru „Annie Hall”, „Blue Jasmine”, „Manhattan” și „Midnight in Paris”.