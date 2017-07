Chester Bennington, solistul Linkin Park a fost înmormântat la o săptămână după deces. Funerariile au fost private și au fost ținute lâng casa sa din Palos Verdes, California, scrie BBC News.

Intrarea la ceremonia de înmormântare s-a făcut pe baza unor brățări și cartele de acces cu imaginea lui Bennington, la fel cum se face în zona VIP a concertelor. De asemenea, la înmormântare a fost amenajată o scenă pe care a fost amplasat un set de tobe.

beautiful ceremony.. a lil piece of u has & will be in every song i sing on stage forever. @chesterbe @linkinpark #chesterbennington pic.twitter.com/IXHMxDbvMn

— blackbear (@iamblackbear) July 29, 2017