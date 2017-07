Statuia de ceară a lui Beyonce a fost ajustată de Muzeul Madame Tussauds după ce pe rețelele de socializare au apărut o serie de comentarii referitoare la felul în care arăta statuia inițială, scrie The New York Times.

Deși Beyoncé a luat o pauză din viața publică pentru a se recupera după nașterea gemenilor Sir Carter și Rumi, numele ei continuă să facă furori. Zilele acestea fanii artistei s-au revoltat în mediul online după ce au constatat că statuia de ceară a cântăreței de la de Muzeul Madame Tussauds din New York, nu seamănă cu adevărata Beyonce.

Reacția muzeului, recunoscut pentru statuile de ceară care seamănă foarte bine cu personajele pe care le copiază, a fost extrem de rapidă și după doar câteva zile fața statuii a fost ”ajustată” astfel încât să semene cu cântăreața.

Joi după-masa, statuia a fost luată din locul în care era expusă și a fost înlocuită, vineri, cu o statuie care seamănă mult mai mult cu adevărata cântăreață. Într-o declarație trimisă prin e-mail vineri, Madame Tussauds New York a spus: „O iubim, o respectăm și ne bucurăm de o relație de de lucru bună cu Beyoncé. Am adaptat iluminarea figurii ei și este acum afișată la sediul din New York”. Muzeul nu a oferit detalii suplimentare

Statuia expusă iniţial o înfăţişa pe Beyoncé cu o nuanţă mai deschisă a pielii, fără să îi respecte trăsăturile feţei și de aici și controversele pe rețelele de socializare.

”Cred că Beyoncé va face ca muzeul Madame Tussauds să se închidă după ce va vedea această statuie din ceară eşuată”, a scris un utilizator pe Twitter. În timp ce un altul a spus ”Cum poate Madame Tussauds să expună o statuie a cântăreţei Beyoncé care este mai deschisă la culoare decât Britney Spears?”.

Imagini cu statuia refăcută nu au fost publicate încă.

Statuile de la Madame Tussauds sunt de obicei create de o echipă de artiști de studio și durează trei sau patru luni până sunt finalizate.