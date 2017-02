Un actor din serialul Urzeala Tronurilor a murit la 36 de ani. Neil Fingleton, care a deținut titlul pentru cea mai înaltă persoană din Marea Britanie, a decedat de insuficiență cardiacă, relatează The Sun.



Britanicul Neil Fingleton se număra printre cele mai înalte 25 de persoane din lume, având o înălțime de aproximativ 2,3 metri.

El a avut o carieră de succes în baschet, jucând în mai multă țări, însă ulterior s-a reprofilat către cinematografie. El a jucat în seriale precum Dr. Who, dar și în filme precum X-men: First Class, Avengers: Age of Ultron.

Totodată, Neil Fingleton a jucat și în serialul Urzeala Tronurilor (Game of Thrones), unde a jucat rolul unui uriaș.