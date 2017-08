Cynthia Nixon, una dintre actrițele din Totul pentru sex va candida pentru postul de Guvernator al statului New York, scrie The Telepraph.

Presa americană a scris că actrița a fost contactată, vineri, de liberalii din New York și i-au propus să candideze din partea Partidului Republican împotriva actualului guvernator, Andrew Cuomo.

Nixon, care este o liberală activă și s-a implicat în viața politică a statului, a declarat că încă nu a luat o decizie cu privire la o eventuală candidatură și că va cântări atentă oferta făcută.

Directorul Alianței pentru Educație de Calitate a declarat că Nixon are acreditări progresive, iar candidatura sa ar putea să-i provoace pe alegători.

Alte nume menționate ca posibilii provocatori la Cuomo, care conduce statul New York din 2011, sunt cele ale fostului senator Terry Gipson și primarul orașului Syracuse, Stephanie Miner.

Cynthia Ellen Nixon, născută pe 9 aprilie 1966, este o actriță americană cunoscuta pentru rolul Miranda Hobbes din serialul HBO, Sex and the City (1998-2004), pentru care a castigat Premiul Emmy în 2004. A reluat rolul filmelor Sex and the City (2008) și Sex and the City 2 (2010). Printre alte roluri ale sale sunt cel din Amadeus (1984), Pelican Brief (1993), Little Manhattan (2005), 5 Flights Up (2014), James White (2015) si Emily Dickinson in A Quiet Passion (2016).