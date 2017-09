Nimfomania sau hipersexualitatea reprezintă dorinţa nestăvilită de a face sex. Termenul se foloseşte numai în cazul femeilor care nu sunt niciodată satisfăcute din punct de vedere sexual, dependente de relaţiile intime sau masturbare. Din perspectivă psiho-sexuală, nimfomania este o tulburare de personalitate.

Nimfomania la bărbaţi este cunoscută sub numele de satiriazis. Persoanele atinse de această afecţiune suferă de hipersexualitate copulativă. Comportamentul sexual este anormal, iar dorinţa şi excitaţia ating cote mult peste cele normale.

Printre alte dependenţe pe care vedetele de la Hollywood le au, se află şi dependeţa de sex.

Sinead O’Connor este cea mai cunoscută vedetă nimfomană, dependenţa ei de sex împingând-o, nu demult, în pragul sinuciderii.

Charlie Sheen s-a culcat cu peste 5.000 de femei de-a lungul vieţii sale. Preferinţa sa pentru prostituate şi relaţia lui intens mediatizată cu starletele porno Bree Olsen şi Natalie Kenly indică, totuşi, faptul că vedeta suferă de nimfomanie.

Kanye West a vorbit mereu deschis despre dependența sa de sex. În timpul unui interviu pentru revista „Details”, din 2009, iubitul lui Kim Kardashian a spus: „Oamenii mă întreabă de multe ori despre libidoul meu. Cred că vine de la faptul că am fost dependent de sex la o vârstă foarte fragedă.”. Mai târziu, cântărețul a mărturisit pentru ziarul „The Sun”: „Cred că am o problemă sexuală, o dependența sexuală. Vreau s-o fac tot timpul.”

David Duchovny s-a internat, în 2008, într-un centru de reabilitare pentru a-și trata dependența de sex. La scurt timp după internare s-a aflat că se despărțise de soția lui, actrița Tea Léoni, aparent pentru că a înșelat-o cu un număr mare de femei. Cei doi s-au împăcat apoi, pentru a se despărți definitiv în 2011.

Russell Brand a declarat, în 2007, că s-a culcat cu peste 2.000 de femei, ceea ce i-a determinat prietenii să-l roagă să se interneze într-o clinică pentru a-și trata dependența.

Se pare că și Britney Spears, Linsday Lohan sau Paris Hilton au încercat plăcerile carnale până la epuizare. Au ajuns la perfuzii, dar tot nu au renunţat la maratonul sexual.

Tibi Ușeriu participă la Tor des Geants, una dintre cele mai grele curse de anduranță din Europa. „La fel ca în basme, lucrurile reușesc abia a treia oară”