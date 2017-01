Ilinca Vandici revine pe micul ecran nu doar cu forțe proaspete și cu ajutorul din burtică, ci și cu o nouă imagine. Ilinca Vandici și-a făcut schimbare schimbare totatală de look pentru sezonul doi al emisiunii pe care o prezintă. Vandici a renunțat la poadoaba capilară și se simte extraordinar cu părul scurt.

Deși la prima impresie Ilinca Vandici pare că a renunțat la podoaba capilară deoarece a rămas însărcinată și dorește ca părul lung să nu ia și din vitaminele bebelușului, vedeta TV ne asigură că voia să facă acest pas cu mult înainte de a afla că este gravidă și că abia acum a găsit momentul.

„Daaa, noul meu look este programat încă dinainte să se termine primul sezon „Bravo, ai stil". Sincer, eu îmi doresc să-mi tund părul de un an și jumătate-doi. N-a fost cazul, n-am găsit momentul, în schimb acum am găsit momentul: clar pentru sezonul 2", ne-a declarat Ilinca Vandici.

Ilinca Vandici a făcut schimbare totală de look însă nu din pricina sarcinii

Ilinca Vandici promite să nu fie o graviduță panicată și superstițioasă, ci doar una precaută care va avea grijă de corpul ei. Prezentatoarea TV nu crede în poveștile legate despre păr, vopseluri, oja pe unghii sau alte tratamente cosmetice din perioada sarcinii.

„Eee nu. Mi-a zis și doamna doctor de când am intrat în cabinetul dânsei că nu sunt bolnavă, sunt doar însărcinată. Mi-a spus să-mi fac ungiile, să mă vopsesc, să-mi fac ce vreau eu. Pot să fac sport pentru că organismul meu este obișnuit cu sportul dinainte, să mănânc, dar nu pentru doi pentru că nu sunt bolnavă. Mi-a explicat ca la carte cum trebuie să stea lucrurile, drept urmare nu am de gând să exagerez acum și să duc lucrurile la extrem. Eu am cam același program de viață și asa îmi doresc să fie până la final”, ne-a mai spus prezentatoarea de la „Bravo, ai stil”.