Lumea artistică din România comemorează astăzi 10 ani de la moartea lui Gil Dobrică. Pe 17 aprilie 2007 s-a stins o mare valoare a muzicii românești. Artist dizident prin repertoriul său, solistul a sfidat regimul comunist cântând timp de 35 de ani rock ’n roll și piesele idolului său, Ray Charles.

Gil Dobrică a murit la Craiova, orașul unde s-a și lansat, după ce ultimele luni de viață le-a petrecut imobilizat la pat, nolnav de gută. Artistul, care s-a stins la vârsta de 61 de ani, a fost răpus de gută și de ciroză, fiind conștient până în ultima să clipă de viață.

Din pricină crizelor din ce în ce mai dese, solistul se mutase din București la sora sa, de profesie asistentă medicală. O lungă perioadă de timp, Gil Dobrica a petrecut-o imobilizat în garsonieră sa de pe Calea Victoriei, din cauza bolii. În acest timp, singurele legături cu civilizația le-a avut prin intermediul celor cinci televizoare deschise simultan.

Cândva răsfățatul barurilor de noapte și idolul petrecerilor lui Nicu Ceaușescu, Gil Dobrică ne-a povestit într-unul din ultimele sale interviuri că nu-i va părea rău dacă se va întâmpla ceva cu el. Admirator al lui Ray Charles, ale cărui piese îndrăgea să le interpreteze, maestrul povestea că a murit o parte din el atunci când idolul vieții sale, Ray Charles, s-a stins din viață.

”Am făcut ce am vrut în viață, am fost în niste situații uluitoare, la care alții doar vizează, aș fi putut imigra ori să fiu bogat. Însă nu am profitat de relații, nu mi-a stat niciodată în fire să mă folosesc de pile precum alții”.