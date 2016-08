Sebastian Papaiani a împlinit, pe 25 august, 80 de ani. Pentru prima dată, celebrul şi îndrăgitul actor a sărbătorit pe patul de spital, el fiind internat la Spitalul Universitar din Bucureşti.

De la sfârşitul lunii mai, când a suferit un atac cerebral, Sebastian Papaiani este internat în spital. În ultimele săptămâni, el se simte mai bine, dar starea sa nu i-a convins însă pe medici să îl externeze.

Aşa se face că ziua în care a împlinit 80 de ani l-a prins pe Papaiani, pentru prima dată, pe patul de spital. Îndrăgitul actor a primit sute de urări, pe reţelele de soclializare şi, sâmbătă, a ţinut să le mulţumească tuturor celor care i-au transmis un gând bun.

„Vă mulţumesc şi vă sunt recunoscător pentru cuvintele şi gândurile frumoase primite în ultimele zile! E pentru prima dată când îmi petrec ziua de naştere într-un spital, dar, cu ajutorul acestui canal de comunicare, am avut impresia că am fost invitat la o petrecere surpriză unde, spre surprinderea mea, eu am ascultat tot timpul, iar voi aţi vorbit tot timpul. Vă iubesc şi sper ca Dumnezeu să-mi dea posibilitatea să vă revăd cât mai curând, fiindcă pentru mine, voi oamenii obişnuiţi aţi fost şi veţi rămâne marea mea iubire! Vă îmbrăţişez pe fiecare în parte, cu drag, Sebastian Papaiani”, se arată pe contul de socializare al actorului.