Vacanţă de coşmar pentru Nicoleta Luciu. Copiii brunetei s-au îmbolnăvit pe rând şi au ajuns la urgenţe, fapt ce a făcut-o pe celebra lor mamă să treacă prin momente cumplite. Din fericire, tratamentele luate au dat, într-un final, roade, iar cei mici s-au vindecat.

„În momentul în care am ajuns în vacanţă, toată lumea s-a umplut de bube. Tripleţii au făcut varicelă a doua zi. Mă trezeam de 2-3 pe seară ca sa îi controlez pe fiecare în parte, să nu facă febră, ştiu că e periculos. După câteva zile, Kim a făcut otită la ambele urechi, nici nu puteam să o ating. Am fost la urgenţe cu ea, am stat 10 zile pe antibiotice şi siropuri naturale.

Am fost şi în Ungaria într-o mini-vacanţă. Nici bine nu am ajuns, că cei mici au început cu o tuse severă. Kim a făcut pneumonie, n-am văzut niciodată aşa ceva, m-am panicat. Am citit pe internet că ar putea face atac cerebral. După câteva zile s-au îmbolnavit toţi, au luat unul de la altul. M-am dus cu ei pe rând la spital, au luat antibiotice şi tot aşa. Eu am scăpat, dar stresul a fost mare. Făceam aerosoli zilnic cu toţi. A fost o vacanţă plină cu de toate”, a povestit Nicoleta Luciu, la Kanal D.