Actorul Valentin Uritescu, grav bolnav. „Devin confuz…mă tem”

Actorul Valentin Uritescu, grav bolnav. Acesta, în vârstă de 74 de ani, suferă de la vârsta de 36 de ani de sindrom extrapiramdal. „Nu-i chiar Parkinson, dar e pe acolo”, spune acesta. Unul dintre cei mai iubiți actori a vorbit despre cea mai mare teamă a sa.

Actorul Valentin Uritescu, grav bolnav de Parkinson a făcut dezvăluiri emoționante despre boala cu care s-a luptat ani de zile. Cu toate astea, acesta a urcat pe scenă și a bucurat publicul cu rolurile sale. „Sunt foarte bolnav (…). Acum nu mă pot concentra, iau multe medicamente, devin confuz… Când mă voi petrece, voi fi cărat rapid la Vinerea, unde m-am născut, dar mă tem că atunci nu va vorbi nimeni despre mine la TV. Nu prea am avut prieteni”, a mărturisit Valentin Uritescu.

Actorul Valentin Uritescu, grav bolnav. Debutul bolii se leagă de un rol

Se pare că debutul bolii de care sufera Uritescu se leaga de un rol. „La Teatrul Tineretului din Piatra Neamț am primit primul meu rol de dramă, aproape tragic, in piesa „Mai inainte de a cânta cocosul”, de Ivan Bukovkan. Actiunea se petrecea în timpul razboiului, într-o localitate ocupată de nemți. Un soldat german este împușcat. Comandantul trupelor de ocupație alege zece localnici si-i inchide într-o pivnita. Ostaticii trebuiau sa spuna cine îl omorâse pe soldat, altmiteri urmau sa fie executati. Tensiunea era teribila. Rolul meu era minunat. L-am jucat cu o intensitate extraordinară. Atât de tare am intrat în personaj încât mi s-a declanșat un tremur la piciorul stâng”, a povestit Valentin Uritescu în Ziarul Lumina.