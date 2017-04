Actriţa Delia Antal a ales numele bebelușului ce va veni pe lume în curând. Vedeta este gravidă în nouă luni. Blonda a spus că băiatul ei se va numi Aiden. Și asta nu e tot.

„Nu am nicio problemă în a da numele tatălui, doar că nu suntem împreună. Da, mama a ajuns în Los Angeles şi sunt foarte fericită. Da, am avut emoţii. (…) Sunrise e nickname-ul lui, dar toată lumea o să-i spună Aiden. Şi mă gândeam să trec în certificat chiar şi Sunrise. (…) Nu am niciun naş, nu am vorbit cu Monica Gabor.”, a declarat Delia Antal la Antena Stars. Delia Antal a ținut mult timp sarcina secretă. După mulți ani, în care a încercat diferite tratamente pentru a rămâne gravidă, actrița își vede visul împlinit.