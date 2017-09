Adda lansează „Te aud” în colaborare cu DOC. Filmările pentru videoclip au avut loc în Chișinău, în regia lui Roman Burlaca. Artista este mai sexy ca niciodată, după ce a slăbit vizibil.



„Am scris piesa acum patru ani, dar abia acum i-am găsit direcția potrivită”, spune ADDA. „Mă bucur că am colaborat cu DOC, pentru că îl respect foarte mult ca artist și ca om.”

Adda lansează „Te aud”, după piesa „Se vede pe fața ei”

„Declar pe proprie răspundere că tot ce am zis, am trăit și s-a „pupat” magistral cu momentul atemporal în care am făcut piesa asta împreună cu ADDA si RURD, producătorul piesei, în camera noastră micuță, dar plină de vibe de la HaHaHa”, a declarat în stilul caracteristic DOC.

Single-ul „Te aud” face parte din noua direcție pe care artista o va aborda și în următoarele single-uri cu emoții și trăiri puternice. Artista a publicat pe conturile ei de socializare teaserele noului single, pe care fanii ei îl așteaptă cu nerăbdare. Anul acesta, ADDA a lansat piesa „Se vede pe fața ei”, care a depășit 22 de milioane de vizualizări, și single-ul „De dorul tău”, care a strâns în doar două luni peste 8 milioane de vizualizări. Cel mai recent proiect al ADDEI a fost „O piesă în 12 ore” / #MareaMea. Proiectul prin care ADDA le-a arătat fanilor cum se naște o piesă a fost un adevărat succes. Artista a stat live 12 ore și a fost urmărită de 2 milioane de internauți.

