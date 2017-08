Adela Popescu îşi alăptează băieţelul la aproape un an şi două luni. Vedeta a urmat exemplul soției lui Mădălin Ionescu și a postat pe contul de socializare o imagine în care apare în timp ce își ține fiul la piept.

Adela Popescu îşi alăptează băieţelul, deși Alexandru are mai mult de un an. Prezentatoarea de la Vorbește lumea le-a mărturisit prietenilor virtuali , pe blogul personal, ce crede ea despre alăptat și cum vede această realitate. În prezent, Adela și Radu Vâlcan se află în vacanță în Grecia, împreună cu fiul lor.

Adela Popescu îşi alăptează băieţelul și este mândră că are șansa asta

„Chiar în acest moment îl alaptez pe Alexandru pe terasa viluţei noastre din insula grecească. Radu face snorkeling practic în fata mea (avem balconul pe plajă) aşa ca eu abia astept sa tai un pepene galben rece şi să ne pregătim să coborâm şi noi la plajă. Până atunci, însă, ma bucur de momentul ăsta fantastic şi îmi amintesc cum a început totul. Am scris la scurt timp dupa ce am născut un articol în care va impartaseam experienţa mea legată de alăptare..Era un subiect ce mă consuma fantastic pentru că îmi doream, la fel ca şi voi, să îi ofer băietelului meu tot ce este mai bun. Am pus în aplicare cam tot ce am găsit pe net, tot ce mi-au spus pediatri, vecinele de cartier chiar si ravasele din prajituri :). Iata ca Alexandru are aproape un an şi două luni şi încă îl alăptez. Aşadar ceva din ce am aplicat, la mine a funcţionat”, a scris Adela Popescu pe Facebook. În luna iunie, Adela și Radu Vâlcan i-au tăiat moțul băiețelului lor.

