Adela Popescu: ”Hai să vă spun cum decurge o zi din viața mea de mămică degenerată”

Adela Popescu s-a întors la emsiune după numai două luni de la naștere și a avut surpriza neplăcută să fie criticată de unii oameni pentru că nu stă lângă copilul ei, care are nevoie de ea.

Prezentatoarea de la Pro TV a ținut să explice public cum decurge o zi din viața ei, pentru a lămuri această problemă. Adela Popescu a publicat un articol pe blogul ei în care pare chiar indignată de reacțiile unora. ”Sunt întrebată mai des decât mi-aș dori, dar mai rar decât mi-aș fi imaginat, cum naiba alăptez dacă m-am întors la treabă – varianta light sau cum naiba m-am întors la munca și mi-am lăsat copil de două luni de izbeliște – varianta hard.

(…) Să te întorci la muncă după doar două luni de la naștere? Curată nebunie. Inconștiență crasă. Lipsă de dragoste. Și ce-o să faci cu copilul? Dacă ți se oprește lactația? O să pierzi etape din viața lui. O să regreți! O să arunce oamenii cu roșii în ține, etc. Cam asta auzeam din gură cunoscuților, dar și din fundul conștiintei mele.

(…) Hai acum să vă spun cum decurge o zi din viața mea de mămică degenerată ce și-a lăsat copilul acasă și a plecat la televizor.

Lui A îi facem băiță pe la 20:30. Papa și adoarme. Deseori doarme 3 ore legate, uneori, când avem mai mult noroc, chiar 4,5. Așadar până la 6 dimineața când invariabil ne dă trezirea, mă mai trezesc cam de 2 ori să îi dau papic.

De la 6:00, după ce mănâncă, Radu îl ia și merge cu el în living. Se joacă, râd, se dragalesc până pe la 8:30 ajutându-mă pe mine astfel să am 2 ore jumate legate de somn care sunt aur, credeți-mă!

Înainte să plec îi dau să mănânce bine. Uneori adoarme imediat și se trezește când mă întorc.

Pentru că eu am avut și am, slavă Domnului, mult lăptic, am făcut și ceva depozite. Așa că buni e pregătită dacă i se face fomita băiatului să îi dea un biberon cu laptele meu, în orele astea cât sunt plecată.

Sigur că după emisiune vin văl vârtej acasă și nimic nu ne mai poate despărți până a două zi la 9:00.

Ar fi mai ușor, normal, dacă i-aș da lapte praf. Nu ar mai fi dependent de mine iar eu mi-aș vedea în voie de treabă. Dar nu vreau asta. Sub nicio formă. În cele 4 ore mi se face dor de „greul” de acasă. Nu vreau să îl schimb pentru nimic în lume.

Cum mă simt? Nu e ușor. Deloc. Sunt două ore și ceva de direct, timp în care trebuie să fiu documentată, pe fază, în formă. Sigur că mă apucă uneori vinovăția, sigur că mă întreb dacă e bine, și nu spun că asta trebuie făcut. Puține mămici au șansa mea, aceea de a se întoarce la un serviciu de doar patru ore pe zi. Cu toate astea, o fi bine? Cred totuși că da…pentru mine cel puțin. Când văd că Alexandru râde mult și eu odată cu el, îmi dau seamă că nimic nu face mai bine unui bebeluș decât o mămica fericită, relaxată și plină de încredere în sine”, a povestit Adela Popescu, pe blogul ei, adelapopescu.eu.

Adela Popescu și Radu Vâlcan și-au botezat recent fiul

Adela Popescu și Radu Vâlcan l-au botezat pe fiul lor Alexandru duminică, 11 septembrie, exact în ziua în care micuțul a împlinit 3 luni. Slujba de botez a fost plină de emoții pentru toti cei prezenți, dar mai ales pentru părinții lui Alexandru care, deși și-au propus să nu plângă, nu au reușit să se abțină.

Adela Popescu a fost extrem de emoționată. „Momentul de la biserică a fost unul foarte emoționant. Botezul propriului copil este unic, ca orice altceva ce este legat de el. Fiecare zi este speciala”, spune tatăl Radu Valcan. „E un moment pe care îl percep exact la intensitatea cuvenită. Am fost fericită, dar totuși am avut și câteva temeri, firești cred pentru părinții care asistă la botezul copilului lor. Cel mai tare mi-a fost frica să nu se sperie puiul, dar totul a fost foarte bine.”, adauga Adela Popescu.