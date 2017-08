Adela Popescu se relaxează în Grecia, alături de băiețelul și soțul ei. Prezentatoarea de la Vorbește lumea a postat pe blogul personal mai multe imagini și le-a povestit fanilor cum a decurge vacanța ei.

Adela Popescu se relaxează în Grecia. Vedeta a publicat pe contul de socializare o imagine, în care apare în costum de baie. Soția lui Radu Vâlcan s-a refăcut complet după naștere.

Adela Popescu se relaxează în Grecia, prima vacanță a fiului ei

„Imediat după ce ne-am cazat în Atena băiatul a dormit o ora și ceva apoi am pornit spre Acropole. Spre seară am coborat spre zona cu carciumioare sperand ca cel mic va adormi ca un ingeras în cărucior, noi reușind să mancam calamarii si caracatita pe gratar la care visam de atâta vreme, liniștiti. Nu a fost chip sa inchida ochisorii, probabil fiind surescitat de la atata culoare și nou. Asadar ne-am asezat la o taverna pe o strada mai linistită. Am mancat cu schimbul, dar a fost ok chiar și așa, energia locului fiind fantastica. A picat lat la hotel, dar nu a dormit mai bine decat in mod normal. A doua zi dimineața am pornit spre ferryboat. Uriaș. Un restaurant, chiar si un mic loc de joaca pentru cei mici. Primele doua ore ne-am plimbat de la un etaj la altul, apoi a adormit în cărucior chiar pe punte. L-am șinut mai mult afară. Inauntru era rece, iar eu nu am fost inspirată să îi iau ceva mai gros în bagajul de mână. Am ajuns în insula pe la 12:00. Caaald rău! Am intrat in posesia masinii pe care am inchiriat-o cu scaun de copil si am pornit spre Agia Anna, acolo unde ne era reședinta pentru două săptămâni. Locatia in care stam e perfecta. O mica constructie alba ca o turta dulce in stil traditional grecesc, chiar pe plaja. Prima intalnire cu marea a fost o reusita. Primisem instructiuni clare de la mami: „În momentul în care ajungeti, să nu îl băgați direct în mare. Îl lasati in pace si va bagati voi. O să vadă că simțiti bine și o sa vină singur. ” Asa a fost. Și-a clătit puțin piciorusele până la glezne apoi s-a dus chitit către lopetica lui rosie, ca multa treaba mai avea cu ea si cu galetuta. (…)”, a scris Adela pe blogul personal.

Citește