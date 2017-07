Adela Popescu și-a dus băiețelul la medic. “Am avut o noapte albă”

Adela Popescu și-a dus băiețelul la medic, pentru a-i face vaccinul micuțului Alexandru. Prezentatoarea tv le-a împărtășit fanilor întreaga poveste pe blogul personal.

Adela Popescu și-a dus băiețelul la medic și a povestit pe blogul ei, prin ce peripeții a trecut. Mai mult, prezentatoarea de la Vorbește lumea, l-a dat de gol pe soțul ei, despre acre spune că este extrem de grijuliu cu Alexandru.

Adela Popescu și-a dus băiețelul la medic pentru vaccin

„Pe 14 am facut ROR-ul. Alexandru a plans nițel, mai ales ca în aceeasi zi i-am luat si analizele de sânge ce se fac la un an. Postarea aceasta este pentru mamicile ce urmeaza sa faca acest vaccin puilor lor si care vor sa afle din experienta altor mamici daca, intr-adevar, e bau-bau. Ei bine, Alexandru nu a avut absolut nicio problema până în a 9 a zi cand a făcut febră 38.5. Ciorăpei uzi, rece în casă și apica multă. Pediatra m-a sfatuit să ii dau antitermic daca urca. Asadar, am avut o noapte alba in care m-am trezit din ora in ora sa il verific. Și cu termometrul rectal și cu cel de frunte si cu palma mea sau a lui Radu. A doua zi, dupa o repriza de 39, au apărut și câteva bubițe. Din acel moment nu a mai făcut febră deloc, iar bubitele au trecut în două zile.

Radu avea un stres înainte să îi facem acest vaccin. Nu în sensul că avea dubii, dar nu voia nici să plecam la mare, nici să mergem cu el in locuri prea aglomerate, de teama copiilor mai mari nevaccinați. Eu am fost și sunt mai relaxată decât el din punctul asta de vedere. De fapt, din mai multe. Pentru ca nu stiu cum se face, dar in familia noastra cel care l-ar ține pe pui într-un glob de sticla este Radu. Tresare la orice căzătură, i se întuneca privirea la fiecare bubiță, crede că s-a întâmplat ceva rău, ireversibil, la orice plâns și mai are puțin să capitoneze și cada. Acum sunt fericita că a fost ridicat embargoul și, poate, weekendul viitor mergem și noi la mare ca tot romanul. A, era sa uit sa va spun ca tocmai a comandat o casca de protectie dintr-un burete special. Cred ca o sa il gasesc intr-o zi cu puta goala prin curte si cu „cuptorul” cel nou pe cap la 40 grade.

Pe baiat, nu pe Radu”, a scris Adela Popescu pe blogul personal. La începutul lunii iunie, Adela Popescu și Radu Vâlcan și-au botezat băiețelul.

Citește și: