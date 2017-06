Adela Popescu și Radu Vâlcan, weekend cu peripeții. Prezentatoarea tv le-a împărtășit fanilor prin ce a trecut împreună cu soțul ei, în acest weekend.

Adela Popescu și Radu Vâlcan, weekend cu peripeții. Vedeta s-a enervat la culme, însă până la urmă lucrurile s-au rezolvat și au petrecut o zi superbă în parc, împreună cu micuțul Alexandru.

Adela Popescu și Radu Vâlcan, weekend cu peripeții și…agitație

“Nu vreau să vă retin mult. Duminica. Dupa ce cu greu am reușit sa iesim din casa, baiatul a facut nevoile imediat dupa ce l-am imbracat, ciorile au rascolit gunoiul și a trebuit, îmbrăcați și parfumați, să ne apucăm să strângem, am reusit sa plecam spre parc. Am parcat frumos, bucurosi ca am gasit un loc super bun, când ne-am dat seama că am uitat caruciorul acasa. Cum sa uităm căruciorul acasa??? Bun. Asta e, ne-am întors. Cand am parcat în fața casei, ne-am dat seama ca am uitat caruciorul la nașii lui Alexandru pe la care am fost aseară în vizită. Ce sa mai zic… Acum suntem din nou spre parc. Sper sa ne iasa de data asta. Vă pupam,

Pic si Poc :))))”, a scris Adela Popescu pe blogul personal. Adela Popescu se pregătește să-i taie moțul fiului ei. Vedeta a mers la cumpărături cu buna ei prietenă, actrița Dana Rogoz.Vedeta este căsătorită cu prezentatorul de televiziune Radu Vâlcan, împreună cu care are un băiețel, Alexandru. Cei doi se pregătesc să-i taie moțul micuțului.