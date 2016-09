Adelina Pestrițu și-a donat 15 cm de păr în cadrul unei campanii, care are ca scop crearea de peruci pentru femeile diagnosticate cu cancer. Vedeta a fost încântată de idee, mai ales că își dorea și o schimbare de look radicală.

“Mi-a plăcut la nebunie cum a ieșit această transformare radicala de look. Adrian Perjovschi este senzațional, are o bucurie uriață cand aude ca imi doresc ceva extrem, diferit. Pe lângă asta, cel mai mult m-a bucurat că am putut dona părul către Fundația Renașterea. Este un proiect care mă emoționează și mă bucură gândul că pot contribui și eu macar puțin la redobandirea feminității doamnelor care au trecut printr-o boala atât de traumatizantă. Le respect, le apreciez și le doresc multă sănătate și putere! Încurajez toate femeile care se tund, să doneze păr, este un gest mic care în acest context contează enorm”, declară Adelina Pestrițu.

Adelina Pestriţu a profitat de zvonurile despărţirii pentru a-l promova pe Speak

Chiar dacă nu mai are niciun proiect în TV, Adelina Pestrițu continuă să fie una dintre cele mai bine mediatizate vedete de la noi. Conștientă de acest lucru, ea a continuat să se „vândă” din ce în ce mai bine. Așa-zisa despărțire de Speak i-a venit ca o mănușă, cu câteva zile înainte ca artistul să-și lanseze cea mai recentă piesă. Dat fiind faptul că, deși are o relație cu Adelina, cântărețul nu s-a bucurat de aceeași atenție ca bruneta, doar o strategie de marketing l-ar fi adus în prim plan. Ceea ce s-a și întâmplat. Culmea este că numărul de admiratori s-a dublat în toată această perioadă de incertitudine, iar vizualizările pe canalele muzicale au crescut considerabil. La fix pentru ca Speak să lanseze astăzi, în mare glorie, cel mai recent single al său, „Noapte pe oraș”.