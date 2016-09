Adelina și Speak, detalii din dormitor. „Nu mă odihnesc din cauza ei”

Adelina și Speak formează unul dintre cele mai sudate cupluri din showbiz. Ce doi se iubesc, însă nu au plănuit când vor face pasul cel mare. Fosta prezentatoare tv și iubitul ei au vorbit despre experiența trăită în America și au dat câteva detalii din dormitor.

Adelina și Speak s-au întors de curând din vacanta de la New York. Bruneta și iubitul ei au fost foarte impresionați de metropola americană. „Eu mi-am luat doar încălțări sport, am o pasiune pentru ele”, a declarat Speak la Kanal D. „Nobby ne înghesuie în fiecare seara. Doarme cu noi în pat, între pernele noastre. Eu nu mă odihnesc din cauza ei. Nu avem ocazia să ne luam în brațe noaptea pentru că doarme între noi!”, a spus Adelina Pestrițu.

Adelina Pestrițu și Speak, experiențe unice la New York

Adelina Pestrițu a petrecut o vacanță de vis la New York. “Orice iubitor de fashion visează să ajungă la un eveniment de asemenea anvergura. Este paradisul pentru iubitorii de fashion. Organizare impecabilă, sute de fotografi din toată lumea, sute de editori de modă, de personalități, designeri, prezentări. Am simțit că am ajuns în inima acestui domeniu. M-am bucurat că vacanța mea în America a coincis cu acest eveniment de marcă în industria fashion”, declară Adelina Pestrițu.