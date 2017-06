Adevărul despre plecarea Denise Manelista în Cuba a fost spus chiar de buna ei prietenă, Minodora, care a dezvăluit lucruri pe care mulți nu le știu.

Adevărul despre plecarea Denise Manelista în Cubaa fost dezvăluit de artistă în urma speculațiilor care s-au făcut pe această temă. De asemenea, Minodora a vorbit despre relația Denisei cu impresarul ei, care îi este și văr.

Adevărul despre plecarea Denise Manelista în Cuba, spus de Minodora, în urma unei vizite la spital

„”Spune-le fanilor mei ca sunt bine”, asta mi-a zis Denisa. Nu este atât de grav. A depus dosarul în Cuba, acum se analizeaza și urmeaza să afle răspunsul. E stabila. Nu se uita la televizor, nu citeste stiri. Ar putea fi transportata in Cuba, e în stare să călătorească. Ea se deplasează, e ok. Oamenii sunt alaturi de ea. Oamenii au încredere in mine, ei stiu ca eu nu mint. Ea se recupereaza, doarme mai mult și mă așteapta să merg la o cafea”, a declarat Minodora. „Nu știu nimic despre relatia impresar- Denisa. Stiu ca tine foarte mult la verisorul ei, au fost crescuți ca și frați oarecum. Ei sunt foarte uniți ca familie. Tind să cred că nimeni nu te poate obliga să intri in scnena, nu te poate obliga să mergi la un concert daca tu nu vrei. S-a speculat ca a dus-o la prea multe cântări. Nu te poate forța nimeni”, a adăugat Minodora.

Recent au apărut zvonuri potrivit cărora situația Denisei s-a agravat, din cauza unor complicații la plămâni. Minodora insistă ca fanii să știe că starea ei este bună, deși nimic nu dovedește acest lucru.