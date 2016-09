Adi Hădean, despre despărțirea de MasterChef. „Adevărul este că…”

Adi Hădean a vorbit despre motivele ce au dus la despărțirea de MasterChef. Deși s-a speculat mult pe aceazstă temă, adevărul este altul. Fostul jurat mărturisește că nu a fost vorba despre bani și nici despre echipa de producție.

„Am plecat pentru că mi s-a terminat mandatul și pentru că stația a considerat că e necesar să facă o schimbare”, a explicat Adrian Hădean în finalul emisiunii sale, Medium Rare de la Europa FM. „Nu e vorba nici de bani, pentru că nu am cerut o mărire de salariu, nu e vorba nici despre echipa de producție, cu care m-am înțeles foarte bine, nu e vorba nici despre audiențe, care au arătat frumos în ambele sezoane, în condițiile unei concurențe serioase”, a mai spus el. „Unele ziare au scris că am zburat de la MasterChef pe motiv de indisciplină, apoi am citit că plec ba pentru că sunt mai puțin popular decât colegii mei, ba pentru că nu ar fi chimie între noi, ba pentru că, iată, sunt rebel, ceea ce ar fi chiar cool, decât că nu-s.

Adi Hădean: „Nu există datorii”

Fostul jurat de la MasterChef a declarat că nu există datorii între el și Protv. „Adevărul e că între mine și MasterChef nu există datorii nestinse după participarea mea la această emisiune despre care consider în continuare că a venit în viața mea la momentul potrivit și despre care cred că a plecat exact când a fost nevoie pentru a lăsa loc altor proiecte”, a mai spus Hădean.