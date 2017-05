Adrian Despot, în doliu. “Plâng de azi dimineață că nu te mai am aici”

Adrian Despot, în doliu după unul dintre cei mai iubiți artiști, Chris Cornell de la Soundgarden. Acesta a postat un mesaj cutremurător pe contul de socializare, în care își exprimă regretul pentru pierderea suferită.

„Nu ştiu dacă au Facebook acolo unde eşti, but man, ziua de azi a fost ca o piatră de moară pe sufletul meu. Şi mâine o să fie la fel şi, de acum înainte, fiecare zi în care o să mă gândesc la tine şi la ce ai însemnat pentru mine. Muzica ta m-a purtat peste cele mai grele momente din viaţă, peste cele mai frumoase, mi-a fost frate, prieten, familie, stâlp de susţinere şi ideal. Îţi datorez infinit mai mult decât c… de bani pe care i-am dat pe discurile, concertele sau tricourile tale, îţi datorez parte din ceea ce sunt acum, pentru că, la fel că măgarul care merge înainte cu un morcov agăţat în faţa ochilor lui, aşa şi eu, am mers înainte agăţând muzică şi versurile tale în faţă ochilor mei. Te urăsc şi te iubesc, te f… în gură şi plâng de azi dimineaţă că nu te mai am aici, pe pământ, lângă mine. Rest în peace, Chris Cornell. #anotherdeadhero”, a scris Adrian Despot, pe o reţea de socializare.

Chris Cornell, solistul formațiilor Soundgarden și Audioslave, a murit la vârsta de 52 de ani. Anunțul a făcut de reprezentantul vedetei, care a spus că moartea acestuia a fost una “bruscă”, iar rezultatul autopsiei arată că artistul s-a spânzurat, relatează The Telegraph.