Adrian Mutu va avea un băiat! Ce a anunțat pe Facebook fostul fotbalist

Fostul fotbalist român Adrian Mutu, numit recent manager general al echipei de fotbal Dinamo, a anunțat sâmbătă seara, pe pagina sa de Facebook, că va avea un băiat.

”Băiaaaaaaaaaaaat!!!! Boy!!! Yeah we gonna have a boy, the result just came!!!” (Vom avea un băiat, tocmai a venit rezultatul!!!”, scrie Mutu pe pagina sa oficială de Facebook.

Postarea este însoțită și de o fotografie în care Adrian Mutu apare alături de soția sa, Sandra Bachici.

Mutu mai are un băiat cu prima lui soție, Alexandra Dinu (Mario), și două fete cu a doua soție, Consuelo Matos Gomez (Adriana Lea și Maya Vega).

Adrian Mutu, numit manager general la Dinamo

Fostul mare internațional român Adrian Mutu (37 de ani) este, începând de la data de 12 octombrie, noul manager general al FC Dinamo București, a anunțat acționarul majoritar al clubului, Ionuț Negoiță.

”Mă bucur că Adrian Mutu este, de astăzi, alături de noi și sunt convins că experiența sa în fotbalul internațional ne va duce către un nou standard de performanță atât pe plan intern, cât șieuropean”, a declarat Ionuț Negoiță imediat după semnarea contractului cu Adrian Mutu.

Mișcarea a fost făcută de Negoiță și pentru a atrage suporterii, din ce în ce mai puțin la meciurile roș-albilor de pe teren propriu,