Adriana Bahmuțeanu, asaltată de doi polițiști în plină zi, după ce aceștia ar fi primit o sesizare cum că în casa vedetei este mare scandal. Șocată de cele întâmplate, Adriana a povestit întreaga scenă, pe contul de socializare.

Adriana Bahmuțeanu, asaltată de doi polițiști. Oamenii legii au declarat că au primit o sesizare. „Ieri seară stăteam liniștită în casa mea. Terminasem o filmare, mă demachiam, totul era în parametrii, ăla micuţ pe oliţă la desene, ăla mare se juca la computer. Când. ..cioc…cioc la ușă…surprinsă, întreb cine e? Politia, îmi răspunde o voce dură, deschideți urgent. Deschid, evident, încerc să îmi păstrez calmul să nu simtă copiii, văd doi polițiști cam nervoși care-mi spun că au primit o sesizare că, în casa mea, e un mare scandal și că au venit să vadă care este treaba. În fine…După îndelungi parlamentari îi invit în casă, să vadă copilul pe oliţă, să vadă și computerele, și cățelul și să constate ca organu’ că nu-i niciun scandal. După alte parlamentari lungi în care încercam să-i conving că nu locuiește nicio doamna Alexandrina la mine-n casă se primește un mesaj prin stație. …greșiseră adresa….nu era la mine…era la blocul alăturat…în fine, își cer scuze domnii polițiști și le zic așa, ca glumă, pai bine, domne, dacă mă aruncam și eu pe geam de spaimă ca artistul ăla, ce se mai întâmpla, mă aveați pe conștiința? Lăsați, doamnă, zic ei, că sunteți mai tare că ăla și vă stă bine în cămașă de noapte….așadar, am scăpat cu viață și de data aceasta”, a scris Adriana Bahmuțeanu pe Facebook.

Adriana Bahmuțeanu, asaltată de polițiști. Vedeta s-a schimbat mult în ultima perioadă

Adriana Bahmuţeanu a reuşit să slăbească schimbându-şi alimentaţia. Ea a renunţat la carne şi consumă mai mult alimente neprocesate. „Nu m-am operat la stomac. Eu de trei ani nu mai mănânc deloc carne. Sunt vegetariană și mai nou rawvegan. Mă simțeam rău, eram umflată, mi se umfla gâtul și nu știam de ce. N-a știut nimeni ce am și la un moment dat am citit o carte și am spus gata. Mai mănânc pește, fructe de mare, consum lactate, ouă, ciuperci. Ciuperca înlocuiește foarte bine carnea și sunt foarte gustoase și sănătoase. Când mi-e foame și nu apuc să mănânc nimic, bag o merdenea. Mie-mi plac murăturile. Și acum, vara, am murături în casă. Eram profund nefericită. Când m-am gândit să-mi schimb viața, mi-am schimbat-o de tot. Acum fac ce-mi place, copiii mei sunt la fel de fericiți ca mine, am de toate, am ce să mănânc și se vede lucrul ăsta”, spunea ea, în urmă cu câeva zile.