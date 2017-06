Adriana Bahmuțeanu, de urgență la spital, vineri dimineața. Se pare că unul dintre cei doi băieți ai săi are probleme de sănătate. Fanii au încurajat-o, deși vedeta nu a dezvăluit care este motivul pentru care a ajuns la Spitalul de Urgență pentru copii.

Adriana Bahmuțeanu, de urgență la spital cu unul dintre cei doi băieți ai ei. „Dimineaţă, pe la 6 m-am trezit pentru că cel mic nu putea să respire. Nu ştiu cum m-am îmbrăcat şi nici cum am ajuns la spital. Am avut noroc că nu era trafic. A avut o laringită subită. L-au stabilizat, i-au făcut tratament, acum e foarte bine. Nu am mai avut o aşa experienţă în viaţa mea. Nu am mai păţit niciodată aşa ceva. Băiatul cel mic s-a trezit: mami nu pot să respir, nu pot să respir. El zicea singur: mami, du-mă la spital că nu pot să respir. Mi-a sărit inima din piept. Numai mamă să nu fii în clipele astea”, a povestit Adriana Bahmuţeanu la Antena Stars.

Adriana Bahmuțeanu, de urgență la spital în această dimineață

„Ce s-a întâmplat? Sănătate copiilor! Sănătate multă! Dumnezeu să vă fie aproape! Va fi bine!”, „veți grijă de voi, o să fie bine”, „Adriana, ce s-a întâmplat?”, i-au scris imediat prietenii. Prezentatoarea de televiziune Adriana Bahmuțeanu este mama a doi băieți, Maximus și Eduard, pentru care s-a certat în numeroase rânduri cu omul de afaceri Silviu Prigoană, cel cu care a fost căsătorită și de care a divorțat de mai multe ori.