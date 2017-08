Adriana Bahmuțeanu a decis să vorbească în cazul divorțului dintre Maria Constantin și Marcel Toader, după a primit zeci de întrebări pe această temă. Prezentatoarea tv a postat un mesaj pe contul de socializare, în care își spune părerea.

Adriana Bahmuțeanu s-a întors recent din vacanță. Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj în care vorbește pe larg despre ce presupune de fapt o căsătorie, făcând referire la divorțul dintre interpreta de muzică populară și Marcel Toader.

Adriana Bahmuțeanu a decis să vorbească despre divorțul momentului

”Tocmai ce m-am întors din vacanță iar azi, pentru că e ziua mea de nume, Sfântul Adrian, mă sună prietenii să îmi ureze și, inevitabil, toată lumea mă întreabă ce părere am despre despre divorțul anului sau dacă am auzit că s-a rupt filmul între o tinerică cântareață dornică de afirmare și ginerele tomnatic, cu alură de Playboy, aflat la a nu știu câta tentativă de a jura credință veșnică în numele celulei de bază. Ca să le răspund tuturor, am să vă spun ce cred eu despre căsătorie, că vorba aia, am ceva experiență, nu? Ei bine, cred că e mai bine sa alegem cu cine vrem să îmbătrânim după ce trecem prin mai multe relații din care invatam ce vrem si mai ales cum nu vrem viața în doi! Cred că o căsătorie e un parteneriat în care fiecare vine cu cota lui parte de 50%. Asta înseamnă că amândoi contribuie la binele familiei și ca ambii parteneri sunt sinceri și își spun unul altuia deschis cum doresc sa se desfasoare relația de cuplu. Cred că e bine să stabilești de la început ce îți place și ce nu-dacă de exemplu dorești ca el sa te ajute la treburile casnice sau sa nu își bage nasul în bucătarie, daca îți doresti o relatie monogama sau dacă ești dispusă să închizi ochii când te înșala, daca vrei sex de doua ori pe zi sau de doua ori pe luna sau daca numai unul dintre parteneri aduce bani în casă, cum se împart banii, cine și cum va avea grijă de copii s.a.m.d. De cele mai multe ori insa cuplurile nu discuta deschis nici despre înșelat, nici despre bani, practic nu discuta deschis despre mai nimic dar se așteapta ca relația să mearga din inerție pentru ca „asa trebuie dacă ne-am luat!” Adică e musai ca cei doi să fie fideli precum taitelul, sinceri, onești și dulci, dulci, dulci până când iubirea se transforma în diabet zaharat dar fara sa stabileasca conditiile de la bun inceput!!! Nimic mai fals! Atata timp cât nu stabilești ferm ce anume vrei de la partenerul tău și cum îți dorești sa se desfasoare casnicia ta, ea nu va functiona pentru ca celalalt nu viseaza niciodata ce îți dorești tu! Din păcate, de multe ori oamenii confundă perioada de îndrăgosteală, în care totul e roz și partenerul e minunat cu viața de cuplu, în care uneori intervine rutina și obișnuința. Când nici măcar obiectivele nu sunt oneste sau comune-ea e dornica de afirmare cu orice pret și lasă în urma tot, el are polite de plătit fostelor si își dă seama că actuala ar putea deveni o sursa sigura de venit, că doar de aia o face el vedeta, -iata cum se strică treaba! Când nici măcar intenția firească, aceea de a-ti gasi un partener cu care să împarți drumul prin viata nu este sincera, cum să ne asteptam ca o casnicie „pe veci” să funcționeze? Așadar, dacă vrei să spui „DA!” gândește-te bine la cum vrei să fie viața ta și spune-i deschis partenerului! Cu conditia să nimerești un om sincer și cu toate tiglele pe casa, adică sănătos mintal si moral. Altfel… mai cauta! Succes! Casatoria e o experiență minunată dacă ai partenerul potrivit pentru tine!”, a scris Adriana Bahmuțeanu pe Facebook.

