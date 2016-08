Adevărul despre dieta ținută de Adriana Bahmuțeanu. Cum a slăbit 20 kg

Adriana Bahmuțeanu face furori cu silueta ei după ce a reușit să slăbească aproape 20 de kilograme, însă minunea s-ar putea să nu țină prea mult.

După ce toată lumea a început să o complimenteze, Adriana Bahmuțeanu a negat că și-ar fi făcut o operație de micșorare de stomac și a susținut tot timpul că ar fi vorba doar de un regim echilibrat. Mai mult, Bahmu susținea că nu se mai atinge de carne, ba nici măcar nu simte vreo poftă!

”Eu de trei ani nu mai mănânc deloc carne. Sunt vegetariană și mai nou rawvegan. Mă simțeam rău, eram umflată, mi se umfla gâtul și nu știam de ce. N-a știut nimeni ce am și la un moment dat am citit o carte și am spus gata. Mai mănânc pește, fructe de mare, consum lactate, ouă, ciuperci. Ciuperca înlocuiește foarte bine carnea și sunt foarte gustoase și sănătoase. Când mi-e foame și nu apuc să mănânc nimic, bag o merdenea”, declara recent Adriana Bahmuțeanu.

Se pare însă că a uitat repede de aceste lucruri și s-a dat de gol ieri chiar pe Facebook după ce, încântată după o petrecere între prieteni, s-a lăutat și cu meniul.

”Toată lumea mă întreabă cum de arăt atât de bine!!! Azi m-am decis să vă dezvălui secretul meu: am o familie de prieteni care mă invită să savurez cele mai bune preparate din pește de Dunare, gătite chiar de ei. Așadar, mâncăm pe saturate și petrecem seri frumoase împreună. Păi cum să nu arăt bine!”, a scris Adriana Bahmuțeanu.

Adriana Bahmuţeanu a atras toate privirile la o nuntă. Cum s-a îmbrăcat