Adriana Iliescu, dezvăluiri emoționante despre viața alături de fiica ei: „Avem un an greu… Nu avem bani”

Adriana Iliescu va avea un an plin de emoții pentru că fiica ei a început clasa a VIII-a. Fata celei mai în vârstă mame din România va susține vara viitoarele testele de la Evaluarea Națională.

În prezent, Adriana Iliescu are 79 de ani, dar asta nu o împiedică să fie o mamă grijiulie și dedicată pentru copilul ei. Adriana face teme cu fata ei și o pregătește temeinic pentru testele de Evaluare Națională, pe care Eliza le va susține anul viitor, potrivit Kanal D. Adriana Iliescu nu prea are bani pentru meditațiile fiicei ei așa că, Eliza studiază singură acasă, sub îndrumarea mamei sale.

