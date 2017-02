Akcent lansează piesa Gold, în colaborare cu Amira. Melodia însumează toate atuurile unui hit de radio, cu șanse mari să fie fredonata atat de radiourile din tara cat si cele din strainatate.

Akcent lansează piesa Gold, care combină într-un ritm fascinant elemente moderne de trap cu ritmurile orientale și versuri de dragoste, toate sub sound-ul inconfundabil Akcent. Piesa „Gold” care este o colaborare cu talentata Amira, a fost produsa in studioul Akcent Music, in care a fost realizata productia muzicala si pentru hit-urile Lidia Buble “Le-am spus și fetelor”, Maxim “Sărutari criminale” dar si Sandra N „Mă dor ochii”.

“Am mare încredere în piesa “Gold” și sper să fie și pe placul publicului. Filmarea din Oman a fost o experință inedită și interesanta, în care am întalnit multi oameni minunați îndragostiți de muzica românescă și dispusi sa ne ajute” a declarat Adrian Sina.