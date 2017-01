Alex Velea face lumină în cazul divorțului Antoniei de Vincenzo. Artistul a mărturisit că cei doi copii ai lui îi poartă deja numele și că în curând aceștia vor fi și creștinați.

Alex Velea face lumină în cazul divorțului Antonie, mama celor doi copii ai săi. Interpretul a făcut glume pe seama subiectului, declarând că trăiesc deja o telenovelă. Acesta a povestit în direct la tv, cum e viața cu doi băieți.

Alex Velea face lumină în cazul divorțului Antoniei și vorbește despre viața de familie

„Mi l-am tatuat pe Akim. Aici pe frunte. Și-a făcut și Antonia. Peste 10-15 ani facem botezul. După ce o să termine Antonia cu divorțul. Și botez și majorat. O să îi botezăm, trebuie. Eu i-am dat în judecată cumva, au numele meu. Deja îi cheamă Velea. Noi trăim în concubinaj. Trăim o telenovelă. Ne descurcăm. Ne trezim pe la 6. Se trezește Dominic, mă strigă. Începe joaca. Mi-arată tot ce are. Pe la 8 fără ceva plecăm la grădiniță. Fiind la început a trebuit să mergem amândoi cu el. Acum s-a acomodat. Unul din noi îl duce acum. Dominic e foarte drăgăstos. Se comportă așa cum ne doream cu frățiorul lui”, a spus Alex Velea la Antena 1. „Suntem ca la început, cu fluturași. Dacă dispare asta stai degeaba cu o persoană. Noi suntem firi independente. Dacă nu am fi așa nu am mai fi împreună. Mă uimește în fiecare zi, știe să mă iubească altfel decât toată. Știe să exprime asta foarte bine”, a mai spus Alex Velea.