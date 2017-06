Alex Velea nu doarme noaptea din cauza problemelor. “Am insomnia…e greu”

Alex Velea nu doarme noaptea din cauza problemelor. Artistul și Antonia au o familie frumoasă și doi copii minunați, însă este implicat și în multe proiecte, care nu prea îl lasă seă se odihnească.

”Femeia care mă așteaptă în fiecare seară acasă, mă susține, mă suportă și mi-a dăruit două minunății de copii. Eu am multe probleme. Am insomnii, nu pot să dorm. Cum termin ceva de făcut apare următorul plan. Familia cu cariera este mână-n mână. Încercăm să fim părinți model. Eu dorm cam trei, patru ore. Copiii dorm, ei nu au probleme. (…) E greu să-ți asumi eșecurile. Dominic este îndrăgostit de o fată de la grădiniță și așa îl păcălim să meargă.”, a declarat Alex Velea într-o emisiune TV. Recent, Alex Velea a dezvăluit că băiețelul lui, Dominic, are probleme de sănătate și trebuie operat.