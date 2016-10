Alexandra Stan, de nerecunoscut. Transformarea incredibilă a artistei

Alexandra Stan, de nerecunoscut, într-o ședință foto spectaculoasă. Până și fanii au fost în dubii atunci când vedeta a postat o imagine pe contul de socializare. Cu un machiaj profesional și pozată într-o ipostază senzuală, cântăreața a fost recunoscută cu greu.

Alexandra Stan, de nerecunoscut într-o fotografie făcută publică pe Facebook. Fanii au felicitat-o pentru felul în care arată și i-au declarat iubirea sinceră. Bărbații au fost cuceriți de cântăreață.

Alexandra Stan, de nerecunoscut într-o fotografie făcută publică pe Facebook. Este una dintre cele mai iubite artuiste

Alexandra Stan lansat single-ul „Lollipop (Param Pam Pam)” spre finalul anului 2009. Melodia a avut un impact în România la începutul anului 2010, urcând în topurile radiourilor și ajungând până pe locul 18 în Romanian Top 100. Al doilea single, „Mr. Saxobeat”, s-a bucurat de un succes internațional enorm, devenind un hit. S-a vândut în aproape 1.000.000 de exemplare în mai puțin de un an, ajungând în top 5 în peste 20 de țări, cum ar fi Noua Zeelandă, Marea Britanie și în top 30 în Australia, Canada și Statele Unite. Solista a lansat albumul de debut în august 2011, numit Saxobeats. Acesta a fost un succes comercial, clasându-se în Top 40 al albumelor în țări precum Germania, Finlanda sau Elveția, în Japonia ajungând în Top 20. Următoarele single-uri sunt „Get Back (ASAP)” și „1.000.000”. Pe 4 iunie 2012 este lansată piesa „Lemonade”, înregistrând aproape 47.000.000 vizualizări pe Youtube în mai puțin de 10 luni. Single–ul ajunge numărul 1 în Bulgaria și întră în Top 50 în peste 8 țări fiind primul single de pe relansarea albumului de debut, Saxobeats. Următorul single, „Cliche (Hush Hush)” nu se bucură de același succes. Colaborarea cu Manilla Maniacs pentru All My People este cel de-al treilea single de pe relansare, însă nici acesta nu are un succes răsunător.