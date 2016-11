Alexandra Stan, roșcată și cu părul scurt. Așa a apărut artista la un eveniment, ce a avut loc in Capitală, joi, 24 noiembrie. De altfel, nu este prima dată când vedeta șochează cu o schimbare de look. Dacă recent a apelat la o perucă de culoare roz, de data asta cântăreața a ales o altă nuanță.

Vedeta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Bogdan. Alexandra Stan și noul iubit s-au mutat împreună încă din primele luni de relație. Dacă la început locuiau în Capitală, treptat cei doi s-au retras la Constanța, orașul lor natal. Se pare că ”de vină” a fost Bogdan, care are mai multă treabă în Constanța. Cântăreața a renunțat fără nicio problemă la traiul din București, mai ales că în ultima perioadă era mai mult plecată la concerte sau prin vacanțe. Așa se face că, atunci când sunt în țară, Alexandra și Bogdan se retrag la Constanța, acolo unde au familia și prietenii, dar și unde iubitul artistei are un business. În plus, iubitul Alexandrei i-a devenit și impresar. Cei doi revin însă în agitația din București doar când sunt invitați la vreun eveniment monden, pentru un concert sau când Alexandra participă la emisiuni TV sau de radio.