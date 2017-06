Alexandra Stan, topless la plajă. Artista a încins atmosfera

Alexandra Stan, topless la plajă. Artista a renunțat definitiv la inhibiții și și-a expus mândră sânii în fața tuturor. La un moment dat, cântăreața ține mâna în jurul lor, pentru a nu se vedea mai mult decât trebuie.

Alexandra Stan, topless la plajă, alături de iubitul ei. Vedeta a preferat să se bronzeze uniform, așa că a renunțat la sutien și și-a expus bustul generos în toată splendoarea.

Alexandra Stan, topless la plajă și pe…Instagram



Fanii au reacționant imediat, iar în doar câteva minute au lăsat zeci de comentarii și like-uri în dreptul postării de pe contul de socializare.

În urmă cu doar câteva luni, cântăreața și partenerul ei, Bogdan, pe care l-a făcut și impresarul său, au fost invitați la o emisiune de la Kanal D, acolo unde au vorbit despre relația lor.

„Bogdan m-a cucerit cu sinceritatea lui! Suntem prieteni de foarte mult timp, de zece ani și am împartășit multe chestii, am trecut prin multe momente, mi-a ăazut multe etape de-ale mele în tot acest parcurs al vieții noastre ca și prieteni și de doi ani am început să ieșim împreună. S-a mutat la mine după o lună, adică a fost așa dintr-o dată, ca doi magneți! E foarte important să ai un om care să te susțină mereu!”, a mărturisit Alexandra Stan.