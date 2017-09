Alin Oprea vorbește despre relația cu soția lui. “Am hotărât de comun acord”

Alin Oprea vorbește despre relația cu soția lui și despre momentul în care aceasta va pleca în Anglia pentru a locui cu fiica lor, Melissa, care a fost admisă la cea mai bună școală de muzică.

Alin Oprea a postat pe contul de socializare un mesaj despre soția lui, care îi este aproape de 20 de ani. Cei doi au împreună doi copii și formează unul dintre cele mai solide cupluri.

Alin Oprea vorbește despre relația cu soția lui, care va pleca în curând în Anglia

”Am avut șansa să o cunosc, să mă îndrăgostesc de ea și să traiesc peste 20 de ani, alături de femeia de care nu am de gând să mă despart nici măcar după moarte. Vom găsi, cu ajutorul lui Dumnezeu, calea ca sufletele noastre să se regăsească și să călătorească împreună și dincolo de această viață. Fetița noastră, Melissa, a fost admisă în acest an la cea mai valoroasă școală de muzică din lume, dar fiind minoră nu avea dreptul de a locui singură la Londra până la împlinirea vârstei de 16 ani. Cum nimic nu este mai important pentru noi decât fericirea copiilor noștri, am hotărât de comun acord cu Larisa, să fie ea cea care să o însoțească pe fetiță pentru un an de zile în Anglia. Această plecare temporară nu se numește ”despărțire” sau compromis, ea nu s-a produs ”din cauza copiilor” ci pentru copii, iar noi nu o considerăm un sacrificiu ci o binecuvântare. Soția mea nu ”se va muta” ci va locui acolo, iar eu mi-am propus să o vizitez căt mai des. LOVE FOREVER!”, a scris Alin Oprea pe una dintre rețelele de socializare.

