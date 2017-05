Alina Eremia, primele declarații despre căsătorie. “Vreau să strig în gura mare”

Alina Eremia, primele declarații despre căsătorie, în direct la tv. Artista și iubitul ei, Edi Barbu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai multă vreme, însă, până acum, cei doi nu au stabilit când vor face pasul cel mare.

Alina Eremia, primele declarații despre căsătorie. Vedeta, care are o viață personală discretă, a declarat că nu poate să spună prea multe despră nuntă, mai ales că ea și iubitul ei nu au stabilit nimic, chiar dacă au o relație frumoasă. În să, a primis că o va face imediat ce vor ști ceva concret.

Alina Eremia, primele declarații despre căsătorie și…iubire

”Mă bucur de familia pe care o am, mă bucur de relația frumoasă. Am parte de multă iubire. Sunt împlinită pe plan personal. Sunt super mândră că tocmai am primit un inel de la soția ta. Mi-a plăcut foarte mult și mi l-a dat. La 14 ani m-am mutat singură. Am avut perioada de rebeliune pe la 17 ani. Când o să am vreo veste de dat despre căsătorie o să o dau, îți dai seama că o să vreau să strig în gura mare.”, a declarat Alina Eremia despre viața ei personală.