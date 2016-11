Alina Eremia a slăbit. Cum arată artista acum. „Nu îmi vine să cred”

Alina Eremia a slăbit mult, iar dovada stă în ultima apariție a artistei pe care a avut-o la Gala Unica, miercuri, 23 noiembrie. Vedeta a postat o imagine pe contul de socializare, în care apare extrem de sexy.

Alina Eremia are acum greutatea mult dorită. Prezentă la Gala Unica, interpreta a atras toate privirile cu ținuta ei sexy. Vedeta a anunțat pe Facebook și lansarea celei mai noi piese. „Nu vă imaginați de când aștept momentul să vă împărtășesc piesa asta! #VorbePeDos a luat nastere in studio-ul Mango Music. Am auzit un instrumental și nu a durat mult până am compus linia și versurile. Producția a continuat apoi în studio-ul Demoga Music. Sunt multe emoții, multe sentimente si sper sa rezoneze cu voi! „, a anunțat Alina.

Alina Eremia se simte perfect în pielea ei

Fanii au felicitat-o pentru felul în care arată acum. „Doamne, nu îmi vine să cred ce frumoasă ești”, „Așteptăm piesa cât mai repede”, „Ești cea mai frumoasă”, sunt doar câteva dintre comentariile prietenilor virtuali.

Alina Eremia a slăbit în această vară 8 kilograme. Membra juriului “Next Star”, de la Antena 1, și-a schimbat stilul de viață și a exclus din meniu unele alimente. Alina Eremia a decis să ia unele măsuri serioase în privința alimentației și în această vară a reușit să ”topească” nu mai puțin de opt kilograme. Iar la evenimentul muzical Media Music Awards 2016 a avut o apariție spectaculoasă.